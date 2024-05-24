Eskişehir’deki Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitim Tesisi’nde trafik polislerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor. Eğitimlere Yozgat’ta görevli polislerde katılıyor.

İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017’de yapılan saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin’in adını taşıyan bu tesis, Yozgat dahil 81 ilden gelen polislere ev sahipliği yapıyor.

Tesiste, 100 dönümlük alanda zorlu parkurlarda verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle görevde oluşabilecek riskler en aza indirilmeye çalışılıyor.

Emniyet kemeri simülatörleri, yaya simülatörü, su kızağı parkuru ve “Skidcar” sistemi gibi araçlarla suçluların takibinde can güvenliğini sağlayacak teknikler öğretiliyor. Başarılı olan polislere uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar veriliyor. Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren iki merkezden biri olan bu tesiste, ileri sürüş teknikleri konusunda uzmanlaşmak için büyük bir fırsat sunuluyor.