İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, hazine destekli kredilerin faiz güncellemelerine tepki gösterdi. Başkan Aydoğmuş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından esnafın kullandığı faiz oranının artırılmasının esnafa zulüm olduğunu söyledi.

Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden çekilen kredilerin faizlerini arttırmanın esnafı yok etmek anlamına geldiğine vurgu yapan Aydoğmuş, “Esnafa bir darbe de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinden geldi. TESKOMB ilk fırsatta esnafın tepesine çöktü. Kredisini ödemeye giden esnaf şok oldu. Kooperatifler aracılığı ile esnaf ve sanatkârlara önceden kullanılan kredilerin zamlanması, uzun zamandır zor günler yaşayan esnafımızı daha da zora sokacak” dedi.

“KRİZİN FATURASINI ESNAFIMIZA ÖDETMEYİN”

Büyük şirketlerin vergi borcu silinirken, küçük esnafın zor durumda bırakıldığını ifade eden Aydoğmuş, şöyle devam etti: “Hazirandan itibaren kredi borcu değişti ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinden kredi kullanan esnafın faizlerinin artırılması esnafı şok etti. Krizin faturasını esnafımıza ödetmeyin. Geriye dönük uygulanacak bu karardan derhal vazgeçilmelidir. Bu faiz artışının geri çekilmesi, yeni kullanılacak kredilerde yeni faiz oranlarının uygulanması daha doğru olacaktır. Esnaf kardeşleriniz bu konuda TESKOMB’dan bir düzenleme beklemektedir.”