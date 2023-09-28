İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2022" sonuçlarına göre, Nevşehir merkezli Nev Sac Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti., listeye 21 sıra yükselerek ve 258. sırada girerek dikkat çekti.

Rapora göre, Yozgat ilinden herhangi bir firma 500 büyük sanayi kuruluşu listesine giremedi. Türkiye genelinde büyük sanayi kuruluşları arasında yer alamamış olmaları, Yozgat'ın sanayi sektöründeki yerini daha fazla geliştirmeye yönelik bir fırsat olarak da görülebilir.

Yozgat ticaret ve sanayi konusunda, ilin sanayi sektörünü desteklemek ve büyütmek için çeşitli çalışmalar yapmaya devam etmesi ve ilerleyen yıllarda Yozgat'ın bu önemli listeye temsilci gönderme potansiyelinin artması bekleniyor.

Yozgat İli, sanayi alanında büyümeye devam ederken, Yozgatlı firmaların gelecekte bu prestijli listede yer alması için heyecanlı bekleyiş başladı. (Haber Merkezi)