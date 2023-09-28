Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçeleri başta olmak üzere Yozgat’ın birçok ilçesinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesini vatandaşlar, salamura olarak saklayıp kışın meyve suyu olarak tüketiyor.

İç Anadolu Bölgesinde halk arasında böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılan gilaburu meyvesi, yöre halkının da geçim kaynağı haline geldi.

Gilaburu meyvesi, özellikle böbrek taşı olan hastalar ile tansiyon ve şeker hastalarınca oldukça rağbet görüyor.

GİLABURU FAYDALARI NELERDİR?

Özellikle böbrek taşı hastalarının yakından tanıdığı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde "gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzümü" gibi çeşitli isimlerle anılan gilaburu, içeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla "gençlik iksiri" olarak da anılıyor.

Gilaburu birçok hastalığa iyi gelmekle birlikte özellikle böbrek hastalıklarının tedavisi olmak üzere şeker ve tansiyon hastaları için kullanılıyor.

Gilaburu böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olmasıyla biliniyor, bu özelliğiyle öne çıkan gilaburu bitkisinin böbrek taşlarına ve böbrek kumuna karşı da oldukça etkili olduğu, bu problemlerin çözülmesinde büyük yardımları dokunuyor.

Kan dolaşımının sağlıkla devam etmesini sağlıyor, antioksidan özellikler gösterdiğinden kan dolaşımının sağlıkla devam etmesini sağlıyor.

Tansiyonun dengelenmesini sağlıyor, antioksidan özellikleri sayesinde uzun vadede damarlarda plaka oluşumunu önlediğinden yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına da olumlu etkileri oluyor.

Gilaburu, kalp ve damar hastalıklarından koruyor, damarlardaki yüksek basıncı azalttığından kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Kolesterolü dengeliyor, kötü kolesterolü düşürücü etkileri olduğu biliniyor.

Vücudu birçok hastalığa karşı koruyor, güçlü antioksidan özellikleri sayesinde birçok kanser türüne karşı koruyucu bir etkisi olduğu, var olan hastalıklı hücrelerin de büyüyüp yayılmasını elinden geldiğinde engellediği biliniyor.

Gilaburu, yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor, antioksidan etkilerini cilt sağlığı üzerinde de gördüğümüz gilaburu, yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor.

Yaygın olarak yaşanan cilt sorunlarına çözüm oluyor, cildin temizlenmesine destek olduğundan sivilce, siyah nokta gibi sıkça yaşanan cilt problemlerinin de daha hızlı geçmesine de yardımcı oluyor.

Strese ve uykusuzluğa iyi geliyor, sakinleştirici etkileri sayesinde sinirlere ve sinir, stres gibi nedenlere bağlı uykusuzluğa iyi geliyor.

İdrar söktürücü bir etki oluşturuyor, bu etkisiyle vücuttan fazla suyu uzaklaştıran gilaburu ödem ve ödeme bağlı şişkinliklerin de hızla geçmesini sağlıyor.

Bağırsakların sağlıkla çalışmasına destek oluyor, bu sayede kabızlık sorununu kısa sürede ortadan kaldırıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gilaburu meyvesi ve suyu birçok sağlık faydası sunsa da bazı durumlarda dikkatli olunmalıdır:

Gilaburu suyu asidik bir yapıya sahiptir, bu nedenle reflü gibi mide sorunları yaşayanlar için önerilmez.

Alerjik reaksiyon riski taşıyan veya ciddi sağlık sorunları yaşayan kişiler, doktorlarına danışmadan tüketimden kaçınmalıdır.

Böbrek sorunu yaşayanlar, özellikle ciddi bir rahatsızlık varsa, doktor tavsiyesi olmadan gilaburu tüketimine başlamamalıdır.

Gilaburu meyvesi sağlığa birçok olumlu katkı sağlayabilir, ancak her zaman dengeli ve ölçülü bir şekilde tüketilmelidir. Kişisel sağlık durumunuza göre doktor tavsiyesi almak en iyisi olacaktır. (Haber Merkezi)