Emeklilere yönelik hızlı tren biletlerinde indirim uygulanacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarıyla birlikte indirim detayları kamuoyuna aktarıldı.

Bakan Uraloğlu, bu yılın emekliler yılı olarak ilan edilmesine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin ikinci yaşamlarında fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemek için kaynaklarımızı harekete geçiriyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulaması başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyaçlarına katkıda bulunmayı ve seyahatlerini teşvik etmeyi hedefliyoruz."

Emekli olanlar, normalde 500 lira olan biletleri yüzde 10 indirimle 450 liraya alabilecekler. Ayrıca, yoğunluk beklentisi göz önünde bulundurularak hem ara tatil hem de bayram dönemlerinde seferlerin artırıldığı belirtildi. Bakan, demiryolu seferberliği kapsamında ülkenin dört bir yanında yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatları inşa edildiğini ve mevcut sistemlerin iyileştirildiğini vurguladı. Ayrıca, tren hizmetlerine olan talebin arttığını ve farklı rotalarda turistik trenlerin hizmete girdiğini ifade etti.

Yüksek hızlı trenlerde 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18.084 koltuk kapasitesi artırılacak. Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hattındaki sefer sayıları da yükseltilecek. Bakan Uraloğlu, eklenen seferlerin tatil döneminden sonra da devam edeceğini belirtti. Ayrıca, yüksek hızlı trenlerin geçmişte 84 milyon 260 bin yolcuya hizmet sunduğunu ve şehirlerarası seyahatleri kolaylaştırarak şehirlerin çehresini değiştirdiğini vurguladı.