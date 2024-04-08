Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, "Bayramda kargolar çalışıyor mu?" sorusu gündeme geldi. 8 Nisan'da, Ramazan Bayramı tatili idari izin kapsamında 9 gün olarak belirlendiği için kargoların çalışma saatleri merak edilen konulardan biri haline geldi. Öncesinde, bazı işletmeler yarım gün hizmet verecek; bankalar, eczaneler, noterler ise bugün öğleye kadar açık olacak. Kargo teslimatı bekleyenler ise arife gününde dağıtım olup olmayacağını merak ediyor.

Kamuda 9 günlük idari izin kapsamında, 8 Nisan Pazartesi günü kamu kurumları ve kuruluşları kapalı olacak. Normalde kargo şirketleri çalışacak ancak PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 8-9 Nisan'da hizmet vermeyecek.

Yurtiçi, MNG, Sürat, UPS, Aras ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan, arife günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilirler. Kargo bekleyen vatandaşlar, çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler.

PTT Kargo kamu kurumu olduğundan, 10 Nisan tarihinde açık olmayacak. Diğer kargo firmaları ise normal günlerde olduğu gibi çalışmaya devam edecek. 9 Nisan arife günü olduğu için kargolar yarım gün çalışacak.

Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocağı) kapalı olacak. Devlet Bankaları faaliyet vermeyecek. Hastaneler (acil servis dışında) kapalı olacak. Eczaneler 9 Nisan arife öğleye kadar açık olacak, bayramda nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Borsa İstanbul, özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek. Arife günü 13.00'a kadar açık olacak.