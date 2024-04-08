Sorgun belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda gerekli hazırlıkları yaparak tedbir alıyor.

Belediye ekipleri, ilçe halkının huzurlu, güvenli ve nezih bir ortamda bayramlarını geçirmeleri için verdiği talimatları doğrultusunda kentin muhtelif bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, Mezarlıklar Müdürlüğü personeli de Belediye sorumluluğundaki mezarlıklarda temizlik ve bakım, onarım çalışması yapıyor.

Arife günü ve Ramazan Bayramı’nda vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için görev yapan ekipler mezarlıklarda kapsamlı bir çalışma başlattı.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Sorgun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani ot temizliği işlemleri yapıyor. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor” dedi.

Ekinci, “Bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına başladı. Çalışmalarda mezarlıkların ot temizliği, budama, yürüyüş yollarının bakımı ve temizlik çalışmaları özenli bir şekilde gerçekleştirilip bakım ve onarımı yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilecekler” diye konuştu.