Altın fiyatları Türkiye'de yükselmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2024 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Bu dönemde altın yatırımcıları büyük kazançlar elde etti.

Açıklanan verilere göre, Mart ayında külçe altın, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %11,43 ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %11,57 oranında reel getiri sağladı. Üç aylık değerlendirmede ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,21 ve TÜFE ile indirgendiğinde %5,92 oranlarında en yüksek reel getiriye sahip yatırım aracı oldu.

Altı aylık süreçte ise külçe altının Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,47 ve TÜFE ile indirgendiğinde %11,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladığı görüldü. Altın, Mart ayında en çok tercih edilen ve kazandıran yatırım aracı olarak öne çıkıyor.