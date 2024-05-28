Geçen yıl Yozgat'ta yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklıklara neden olan El Nino sıcaklıklarının yerini bu yıl La Nina sıcaklıklarının alması bekleniyor. Uzmanlar, La Nina’nın El Nino’dan daha tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Levent Kurnaz'a göre, 2023 yılı, tüm zamanların en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Küresel ortalama sıcaklık, 20. yüzyıl ortalaması olan 13,9°C'nin 1,18°C üzerine çıkarak rekor kırdı.

YENİ SICAKLIK REKORLARI BEKLENİYOR

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı habere göre, El Nino'nun etkisiyle sıcak havaların temmuz ortalarına kadar devam etmesi ve bu süreçte yeni sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor. Prof. Dr. Kurnaz, El Nino'nun başlangıcından itibaren 11 ay boyunca her ay sıcaklık rekoru kırıldığını ve muhtemelen mayıs ayının da rekor sıcaklıklarla sona ereceğini ifade etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AŞIRI HAVA OLAYLARI

İklim değişikliğinin etkisiyle dünya genelinde aşırı hava olaylarının arttığına dikkat çeken Kurnaz, bu durumun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti. Ortalama sıcaklıkların artmasına El Nino, azalmasına ise La Nina neden olsa da, her iki durumda da sıcaklıkların yukarı yönde seyrettiğini söyledi. Kurnaz, "Artık El Nino olduğunda hava sıcaklıklarının rekor kıracağını söyleyebiliriz. El Nino üç yıl hiç görülmese bile, La Nina olsa bile yüksek sıcaklık rekorları kırılır çünkü arka plandaki iklim değişikliği çok şiddetli hale geldi" dedi.

MEVSİMLERDE ANORMAL DALGALANMALAR

Mevsimlerin kaydığına ve hava sıcaklıklarında anormal dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken Kurnaz, nisan sonunda dünya genelinde büyük bir sıcaklık artışı yaşandığını, mayıs başında ise havaların serinlediğini hatırlattı. İstanbul'da nisan sonu ve mayıs başında yaşanan serinlemenin anormal olmadığını, ancak öncesindeki haftalarda 26-28°C'lere kadar çıkan sıcaklıkların mevsimsel oynaklığın arttığını gösterdiğini ifade etti.

YAZ MEVSİMİ UZUYOR, KIŞ MEVSİMİ KISALIYOR

Kurnaz, yaz mevsiminin uzadığını, kış mevsiminin kısaldığını ve bahar aylarında ise hava sıcaklıklarında büyük dalgalanmalar yaşandığını belirtti. Kış mevsiminin yıllardır daha yumuşak geçtiğini ve bu nedenle kışın ne zaman bitip ilkbaharın ne zaman başladığının net olarak ayırt edilemediğini, aynı durumun yaz mevsimi için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Bu bilgiler ışığında, iklim değişikliğinin etkilerini daha yakından takip etmek ve önlemler almak, gelecekte karşılaşılabilecek olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak açısından büyük önem taşıyor.