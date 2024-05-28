Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yeni yönetiminde Cengiz Erdem de yer aldı. Cengiz Erdem, 1969 yılında Kars'ta doğmuş olup lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği üzerine tamamlamıştır. Ardından İstanbul Okan Üniversitesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

Erdem, kariyerine Kutman Holding'te başlamış ve daha sonra 1997 yılında İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret AŞ (KİPTAŞ) bünyesinde harita mühendisi olarak görev almıştır. KİPTAŞ'ta çeşitli birimlerde şef, müdür, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak çalışmıştır. 2019 yılında GEDAŞ Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Erdem, 2020 yılında Ümraniye Belediyesi'nde teknik başkan danışmanlığı yapmış ve ardından 2023 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Elektronik Haberleşme Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2023 yılında ise Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Cengiz Erdem, Aziz Yıldırım'ın yeni yönetiminde de yer alarak Fenerbahçe'nin gelecekteki yönetim kadrosunda aktif bir rol üstlenmektedir.