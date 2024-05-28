İş dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Hande Tibuk, turizm sektöründe önde gelen isimlerden biridir. Kendisi, başarıları ve liderlik yetenekleriyle sektörde önemli bir konuma sahiptir.

KİMDİR HANDE TİBUK?

Hande Tibuk, iş dünyasında dikkat çeken bir isimdir. Turizm sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Tibuk, adını sıkça duyulan bir isim haline gelmiştir. Özellikle kendi soyadını değiştirerek iş hayatına atılmasıyla bilinir.

KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hande Tibuk, 9 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kendisi Laz kökenli bir babanın ve çerkez-tatar melezi bir annenin kızıdır. Ailesi, 1985 yılında soyadını Tibuk olarak değiştirmiştir. Bu değişiklik, Hande Tibuk'un hayatında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

EĞİTİM VE KARİYER

Hande Tibuk'un eğitim ve kariyeri oldukça etkileyicidir. İlkokulu Nurettin Teksan İlkokulu'nda tamamladıktan sonra lise eğitimini FMV Nişantaşı Işık Lisesi'nde almıştır. Üniversite eğitimini ise Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisansını 2007-2008 yılları arasında Ecole Hoteliere de Lausanne'da Master in Hospitality Administration (MHA) programında gerçekleştirmiştir.

İş hayatına ilk adımlarını Ram Dış Ticaret A.Ş. ve Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'de staj yaparak atan Hande Tibuk, mezuniyetinin ardından Plato Film'de prodüksiyon ekibinde görev almıştır. Turistik mağazacılık sektöründeki deneyimi ve bilgisiyle Elifsu Turizm şirketinin kuruluşuna öncülük etmiştir.

Uluslararası alanda da başarılı bir kariyere sahip olan Hande Tibuk, Lozan'da tamamladığı yüksek lisans eğitiminin ardından otel yatırımı danışmanlığı alanında çalışmaya başlamıştır. Viyana merkezli uluslararası PKF hotelexperts danışmanlık şirketinde çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek Net Holding'e katılmış ve üst düzey yöneticilik pozisyonunda görev almıştır.

Hande Tibuk, kariyeri boyunca sektördeki liderlik yetenekleriyle dikkat çekmiş ve birçok uluslararası başarıya imza atmıştır.