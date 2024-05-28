Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, Akdağmadeni ilçesinin coğrafi işareti salep ile yoğurdu birleştiren Yeşil Akdağ Cansüt üretim tesisini ziyaret etti.

Kaymakam Furkan Nezir, “İlçemizin bağrından çıkan bir marka olarak bu tür işletmelerin sayısının arttırılması Akdağmadeni’nin bölgedeki değerini arttıracağı gibi ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

İlçeye bu tesisi kazandıran işletme sahibi Ömer Kılıçkaya ve Mehmet Kızgınel teşekkür eden Nezir, bol kazançlar diledi.

İşletme hakkında bilgi veren Ömer Kılıçkaya, “İç Anadolu’nun bozkırında blok sarıçam ormanlarına cennet gibi doğasına sahip olan Akdağmadeni’ni tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilçemizin tescillenen ürünü olan salebi yoğurt ile buluşturarak inşallah hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtacağız. Projemiz kapsamında Akdağmadeni’mizin coğrafi işaretle tescillenmiş salebi ile yoğurdu birleştirdik" dedi.

Kılıçkaya, "Şu anda bin metre kare ve 20 ton kapasiteli bir tesis kurduk. Elimizi taşın altına koyduk, amacımız Akdağmadeni’nde köylümüzün sütünü işleyip ürünlerimizi enflasyona inat daha uygun bir şekilde halkımızla ve tüm Türkiye’ye ulaştırmak. Hayata geçirdiğimiz projemiz ile sadece bizler değil köylümüzün de kazanç kapısı oldu" şeklinde konuştu.

Kılıçkaya, "Fabrikamızda kullanacağımız sütlerimizi başka bir yerden değil kendi köylümüzden kendi halkımızdan alıyoruz. Başka firmalara ucuz bir şekilde sütünü satmayacak köylümüz kazanacak. Sadece köylümüz değil ilçe esnafımızda kazanç sağlayacak. Yaptığımız ve yapacağımız reklam çalışmalarımız ile ürünümüzü satın almak için ilçemize gelen vatandaşlar, esnafımızdan da diğer ihtiyaçlarını karşılayacak” ifadelerini kullandı.