Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Yozgat’ta seracılık üretimi de giderek yaygınlaşıyor. Devlet destekli verilen üretim projeleri sayesinde hem üretici hem de tüketici kazanıyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde devlet desteği ile kurulan serada 12 ay boyunca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun sağladığı yüzde 65 oranındaki hibe desteği ile ilçeye bağlı İkikara köyü mevkiinde girişimci Nihat Künbetli tarafından kurulan 20 milyon kapasiteli 6 bin 500 metrekarelik serada fide üretiliyor.

12 kişinin istihdam edildiği serada yıl boyunca domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, fasulye ve diğer fide çeşitleri olmak üzere 30’a yakın fide üretimi yapılıyor.

Dört mevsim üretimin yapılabildiği serada ilk yıl itibariyle 1 milyon fide üretilerek Yozgat ve çevre illere gönderimi yapıldı.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA FİDE GÖNDERİYORUZ”

Serada fide üretiminde çalışan Şakire Metin, “Biz burada fide işi yapıyoruz. Salatalık, domates, patlıcan, biber üretiyoruz. Bu ürettiğimiz fideler Türkiye’nin dört bir yanına gidiyor. Biz de burada çalışarak ailemize destek oluyoruz. Cep harçlığımızı çıkartıyoruz. Çalışmak isteyen tüm bayanlara burayı öneriyorum” dedi.

“AİLE BÜTÇEMİZE KATKI SUNUYORUZ”

Çalışanlardan Ayşegül Ünal ise, “Burada bozkır serası olarak tohumlama ve fide üretimi yapıyoruz. Evimizin geçimini sağlamak için burada fide üretiyoruz. Fidelerimiz büyüdükten sonra da vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Burada şu an 8’i bayan olmak üzere 12 kişi çalışıyoruz. Aile bütçemize katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“12 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR”

İlk yıl olmalarına rağmen 20 milyon kapasiteli serada 1 milyon sebze fidesi üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen girişimci Nihat Künbetli, “Burası 6 bin 500 metrekare alan üzerine kurulmuş bir sera, içerisinde fide üretimi yapıyoruz. TKDK’nin de destekleriyle ilk yılımız olmasına rağmen bu serada şu an için 1 milyon fide üretimimiz oldu. Taleplere yetişemedik, daha fazla yapabilirdik ama temkinli başladık bu işe. Şu an seramızda 12 kişi çalışanımız var. Türkiye’nin her tarafına fidelerimizi gönderiyoruz. Antalya, Kayseri, Ankara, Konya, Edirne ve Tokat gibi illere fidelerimizi gönderdik. İlçe halkımız da bize yoğun ilgi gösterdi, seramızı duyan Yozgat halkı da fide almak için geldi. İç Anadolu da böyle bir tesis ilk defa Sorgun’da kuruldu. Çünkü seramızın her şeyi otomasyon sistemle çalışıyor” ifadelerine yer verdi.