Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un özel hayatıyla ilgili sorular, son günlerde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "Okan Buruk boşandı mı?", "Okan Buruk eşinden ayrıldı mı?", "Okan Buruk'un çocuğu hasta mı?" gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

OKAN BURUK VE NİHAN AKKUŞ BOŞANDI MI?

2007 yılında evlenen Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk, 17 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Çiftin Ali Yiğit isimli 15 yaşında bir çocukları bulunuyor.

NİHAN AKKUŞ KİMDİR?

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Nihan Akkuş, moda dünyasında tanınan bir isimdir.

Kendi adını taşıyan bir giyim markasına sahip olan Akkuş, 2003 yılında Almanya'da düzenlenen Top Model of the World yarışmasında birinci olmuştur.