Başkan adayı Ali Koç'un yeni yönetiminde yer alan isimlerden biri de Hakan Safi. Peki, Hakan Safi kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimlerde tekrar aday olacağı açıklamasıyla beraber Fenerbahçe'de başkanlık yarışı Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçecek.

Ali Koç'un yeni yönetimine dahil olan isimler belli oldu ve Hakan Safi de bu isimler arasında yer aldı.

1973 yılında İstanbul'da doğan Hakan Safi, Safi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanıdır. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış olan Safi, yüksek lisans eğitimini yine Marmara Üniversitesi'nin İngilizce İktisat bölümünde almıştır. Ayrıca, Amerika Boston Üniversitesi School Of Management-Executive MBA programını tamamlayarak Türkiye'ye dönmüştür. 1996 yılından beri Safi Gayrimenkul’de çalışmalarına devam etmektedir.

Hakan Safi aynı zamanda Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesidir ve Safiport, Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımına sponsorluk yapmıştır.