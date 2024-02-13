Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversitenin ihtiyaç ve talepleri konusunda ilgili Bakan ve Genel Müdürlük düzeyinde temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ziyarette, Üniversite tarafından planlanan kültür ve turizm faaliyetleri, Turizm Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve fikir alışverişinde bulundu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy da Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.