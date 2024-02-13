Zekat vermenin önemi ve zamanı, dini vecibeleri yerine getirmek isteyenler tarafından sıkça merak edilmektedir. Zekat, dini bir görev olup belirli koşullar altında belirli kişilere verilmesi gereken bir miktardır. Peki, zekat nedir ve ne zaman verilmelidir?

ZEKAT NEDİR?

Zekat, dini hükümlere göre belirlenen bir zenginlik ölçüsüne ulaşan kişilerin, Allah'ın rızası için belirli kişilere vermekle yükümlü oldukları belli bir miktar maldır.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekatın farz olması için kişinin sahip olduğu malın belirli bir zenginlik ölçüsüne (nisap) ulaşmış olması, bu malın bir yıllık süre içerisinde elde bulundurulmuş olması ve temel ihtiyaçlardan ve borçlardan arta kalan miktarın belirli bir sınıra ulaşması gerekmektedir. Diyanet'e göre zekat hesaplaması şu şekildedir: Altın için 20 miskal (80.18 gram), deve için 5, sığır için 30, koyun ve keçi için ise 40 adet olarak belirlenmiştir.

ZEKAT NE ZAMAN FARZ OLUR?

Zekatın verilme zamanı esnek bir şekilde belirlenmiştir. Zekat, senenin herhangi bir zamanında verilebilir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.