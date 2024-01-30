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İstanbul doğumlu olan Recep Aydın, 10 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimlerini Sakarya'da başarıyla tamamladı. Üniversite eğitimini ise Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde başarıyla tamamladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık sınavını başarıyla geçen Aydın, 16 Haziran 2013 tarihinde 102. dönem Gümüşhane Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı. Gümüşhane'de il stajını, Kırklareli'nde teftiş stajını, Söğütlü ve Tirebolu ilçelerinde ise kaymakam Refikliği stajını başarıyla tamamladı.

Gelişmiş bir eğitim altyapısına sahip olan Recep Aydın, bir yıl süreyle İngiltere'nin Sheffield Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimi aldı. Bu süre zarfında, İngiliz idari sistemi üzerinde detaylı incelemelerde bulunarak bilgi birikimini artırdı. Evli olan ve aynı zamanda İngilizce diline hakim olan Kaymakam Vekili Recep Aydın, görevindeki başarılarıyla tanınmaktadır.