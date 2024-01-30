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Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Ağrı Vali Yardımcısı oldu.

09 Ağustos 2021 tarihli ve 2021 / 412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Mardin Vali Yardımcılığı görevinden Boğazlıyan Kaymakamlığı görevine atanan Recep Aydın, Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Ağrı Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

3 yıllık görevi sürecinde Boğazlıyan ve köylerinin gelişmesi noktasında katkıları bulunan, köylere kazandırdığı GES Projeleri ile diğer ilçelere örnek olan Aydın’ın yerine ise atama yapılmadı.