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Cemil Tugay, Türk siyasetine önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır. CHP Parti Meclisi tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak atanmış olan Karşıyaka Belediye Başkanı, 1967 yılında doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Tugay, 30 yıl süresince doktorluk yapmış ve uzmanlık eğitimini Ankara Numune Hastanesi ve ABD'de tamamlamıştır.

Plastik cerrah olarak da bilinen Cemil Tugay, Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 2019 yılında yapılan seçimlerde yüzde 70.85 oy alarak Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen Tugay, evli ve üç çocuk babasıdır. Tugay'ın Türkiye genelinde üniversite-belediye işbirliği ile kurulan ilk Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin kuruluşuna öncülük ettiği, ayrıca Karşıyaka Belediyesi Vizyon Birimi ve Vatandaş Katılım Birimi'ni oluşturduğu belirtilmektedir.