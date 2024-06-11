Bilal Şahin Kültür Merkezinde düzenlenen sergiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Selçuk Doğandemir ve Fatih Erdoğan, kurum müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen sergide, yıl boyunca kursa katılım sağlayan kursiyerlerin yapmış oldukları el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Açılış konuşması yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın, emeği geçen herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “ Kursumuza bir yıl boyunca kadınlar tarafından yoğun katılım gerçekleşti. Bugünde burada kursiyerlerimizin bir yıllık emekleri sergileniyor. Sergiye katılım sağlayan herkese ve bu sergide emeği geçen kurs öğreticimiz ile birlikte kursiyerlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“EMEKLERİMİZİ SERGİLEDİK”

İğne Oyası Kursuna kadınlar tarafından yoğun ilgi olduğunu belirten Kurs Öğreticisi Gamze Kılıç, “Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Milli Eğitim Vakfı İlköğretim okulunda açılmış olan İğne Oyası Kursumuz değerli hanımefendilerin yoğun talebiyle karşılaştı. İğne oyası başta olmak üzere işleme ve çanta olmak üzere birçok çalışmalar yaptık. Verimli bir dönemin ardından Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezinde yaptığımız birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlerimizi sergileyerek dönemi sonlandırıyoruz. Türk danteli olarak bilinen zarafetin ve ince detayların ön planda olduğu zahmetli olduğu kadar güzelliğiyle de göz kamaştıran iğne oyası sanatı kıymetli hanımefendilerin ellerinde modernize olarak yeniden ön plana çıkmakta. Bugün bir yıllık emeklerimizi sergiledik. Bizleri burada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.