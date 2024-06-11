240 dönümlük geniş bir arazi üzerine inşa edilen mezarlık, modern ve kapsamlı yapısıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında cami, 2 adet taziye evi, şehitlik, gasilhane, otopark alanı ve yeşil alanlar bulunacak.

2023 yılında temelleri atılarak 21 bin 500 mezar kapasiteli hayata geçirilen proje çerçevesinde şu ana kadar 450 mezar alanı açıldı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni mezarlık projesinin Sorgun’un en az 50 yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olduğunu belirtti.

Ekinci, projenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni mezarlık alanımız, sadece defin alanı olarak değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın rahatça kullanabileceği sosyal ve dini tesisleriyle de hizmet verecek. Projemiz tamamlandığında, Sorgun halkı için büyük bir eksikliği gidermiş olacağız. Şu ana kadar 450 mezar alanı açtık. Tam kapasitesi 21 bin 500 mezar alanı olacak” dedi.

Modern altyapısıyla dikkat çeken mezarlık alanı, aynı zamanda çevre dostu yeşil alanlarıyla da bölgenin doğal yapısına uygun bir şekilde tasarlandı. Proje, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına uzun yıllar boyunca cevap vermeyi amaçlıyor.

Yeni mezarlık alanının tamamlanmasıyla birlikte, Sorgun ilçesi hem çağdaş bir mezarlık kompleksine kavuşacak hem de vatandaşların bu alandaki ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde yanıt verilmiş olacak. Belediye Başkanı Ekinci, projenin tamamlanması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Yeni mezarlık alanımız vatandaşlarımızın manevi ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran kapsamlı bir alan olacak. Bu proje, gelecek nesillere bırakacağımız önemli bir miras olacak” şeklinde konuştu.

Yeni mezarlık alanının tamamlanmasıyla birlikte, mevcut mezarlık yoğunluğunun da azalması bekleniyor. Sorgun halkı, modern ve düzenli bir mezarlık alanına kavuşmanın huzurunu yaşayacak. Proje tamamlandığında, ilçenin mezarlık ihtiyacının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarına da cevap verecek olan bu alan Sorgun’un çehresine değer katacak.

Projede emeği geçen tüm çalışanlara ve destek veren vatandaşlara teşekkür eden Başkan Ekinci, Sorgun’un kalkınması ve gelişmesi adına projelerin devam edeceğini vurguladı. Sorgun Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendiren projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.