Yıllarca ev hayali kuran vatandaşlar Yeşilli ilçesinde TOKİ’in yaptırdığı konutların fiyatları yüksek olması nedeniyle bazı vatandaşlar ev almaktan vazgeçmiş durumda.

Yıllarca ev hayali kurduklarını ifade eden vatandaşlar, TOKİ tarafından 2019 yılında ilan edilen 100.000 sosyal konut projesi kapsamında Mardin ili Yeşilli ilçesi için ilan edilen Toplu Konut projesi için 0.49 faiz 240 ay vade olarak ilan edilen ödeme yöntemini düşünerek projeye başvurularını yaptıklarını ifade ettiler.

MAKUL FİYATA ÇEKİLSİN

Başvuru son tarihi itibariyle aradan geçen 53 aylık süre zarfı sonucunda taraflarına teslim edilmediğini hatırlatan vatandaşlar,” Konutlar teslim edilmediği gibi Toki tarafından sözleşme çağırısı ardından yapılan duyurularda şartların hak sahiplerine bilgilendirme yapılmadan değiştirildiği görülmüştür. Yeni sözleşme ile taksitlerin ve konut fiyatlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildiği ve 240 ay sabit taksit seçeneğinin kaldırıldığı görüldü. Hak sahipleri olarak yılda iki zamlı belirsiz faizli 180 ay ödemeli tek ödeme seçeneği tarafımıza dayatılmaktır. Bu durum tarafımıza hak ihlali ile mağduriyet oluşturmuştur. Kamu kurumlarına olan güvenin sarsılması için mağduriyetimizin giderilmesi ve ödeme koşullarının gözden geçirilerek tekrar sözleşme imzalama sürecinin ileri bir tarihe ötelenmesini Yeşilli halkı olarak arz ediyoruz.” şeklinde tepkilerini gösterdiler.