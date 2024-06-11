Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Esatbeyoğlu Birleşik Krallık'taki Paralimpik goalball sporunun ulusal yönetim organı olan Goalball UK, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda ‘Danışman Performans Antrenörü’ olarak görevlendirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Esatbeyoğlu, Sheffield'deki İngiliz Spor Enstitüsü'nde 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ilk kampta Birleşik Krallık Goalball milli takım sporcularına üç gün boyunca sportif performans artırmaya yönelik teorik ve pratik eğitimler verdi.

Birleşik Krallık Goalball resmi internet sitesinde yayınlanan haberde övgüyle bahsedilen Bozok Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Esatbeyoğlu, belli aralıklarla Birleşik Krallık’a seyahat edecek ve milli takım sporcularının performans takiplerini yapacak.