İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı fakültede aldı. Doktora sonrasında Londra Üniversitesi'nde "Sufficent Knowledge" üzerine araştırmalar yaptı.

Gazetecilik kariyerine 1970 yılında Sabah Gazetesi'nde adım atan Oğuz, Tercüman Gazetesi Ekonomi Yönetmenliği görevi ile mesleğine dönüş yaptı. Daha sonra sırasıyla Günaydın Gazetesi Bölge Gazeteleri Yayın Sorumluluğu, Meydan Gazetesi Ekonomi Yönetmenliği, Milliyet Gazetesi Ekonomi Yönetmenliği gibi önemli görevlerde bulundu.

Şeref Oğuz'un gazetecilik kariyerinde önemli bir dönüm noktası 1996 Haziran'ında gerçekleştirdiği dünyanın ilk sanal mitingidir. Ayrıca bilgi ekonomisi, yeni ekonomi ve değişim yönetimi alanlarında 16 yıldan fazla süredir araştırmalar yapmaktadır. Internet Society'nin kurucularından olan Oğuz, Türkiye'de internetin yaygınlaşması ve internet tabanlı projelerin geliştirilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Özellikle Milliyet.com projesini yönetmesi, Türkiye'de internet gazeteciliğinin gelişimine katkı sağlamıştır.

Gazetecilik ve bilgi ekonomisi alanındaki çalışmalarının yanı sıra, Şeref Oğuz aynı zamanda çeşitli kuruluşlarda yöneticilik yapmıştır. Koç Holding'in Yeni Ekonomi danışmanlığı görevine atanmış ve Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca Ulusal Rekabet Araştırmaları Kurumu, Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu gibi önemli kurumlarda görev almıştır.

Evli olan Oğuz, iki erkek çocuğu babasıdır.