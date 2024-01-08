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Yozgat'ta yerel seçimlere sayılı günler kala, partiler belediye başkan adaylarını sırayla açıklamaya devam ediyor. 31 Mart'ta sandık başına gidecek olan on binlerce seçmen için önemli tarihler belirlendi. İşte Tokat'taki yerel seçim takvimine dair detaylar:

Seçim takvimi, Yüksek Seçim Kurulu'nun 1 Ocak'ta ilan ettiği tarihle başladı. 31 Mart'ta tercihini kullanacak seçmenler, öncelikle seçmen listelerini 17 Ocak'a kadar kontrol edebilecekler. Bu süre zarfında muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri vatandaşların incelemesine açık olacak. E-Devlet üzerinden de seçmen kayıtları kontrol edilebilecek. İtirazlar ise 7 Şubat'a kadar alınacak ve kesinleşen kütükler 7 Şubat'ta belirlenecek.

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı ise 29 Şubat'ta başlayacak ve 24 Mart'a kadar devam edecek. Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlere katılma yeterliliğine sahip olan 36 siyasi partiyi açıkladı. Bu partiler, aday listelerini 20 Şubat'a kadar bildirmek zorunda. Eksikliklerin tamamlanması için süre ise 22 Şubat olarak belirlendi. 23 Şubat'ta geçici aday listeleri, 3 Mart'ta ise kesin aday listeleri kamuoyuna duyurulacak.

Seçim günü, büyükşehirlerde oy kullanacak seçmenler büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti için tercihlerini belirleyecekler. Büyükşehir olmayan kentlerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy kullanılacak.

Oy pusulalarının renkleri de belirlendi; büyükşehir belediye başkanları için beyaz, il genel meclisi pusulaları için turuncu, belediye başkanlığı pusulası için mavi ve belediye meclisi pusulaları için sarı renk kullanılacak. Tüm oy pusulaları tek bir zarfa konulacak.

31 Mart günü, yurdun doğusundaki 32 ilde oy verme işlemi saat 7'de başlayacak ve 16'da sona erecek. Batı illerinde ise oy verme süresi 8-17 saatleri arasında olacak. Oy verme işleminin ardından sandıklar açılarak sayım-döküm işlemi başlayacak.

Yurt dışında yaşayan seçmenler bu seçimde oy kullanamayacaklar. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlüler için ise cezaevlerinde sandık kurularak oy kullanma imkanı sağlanacak.