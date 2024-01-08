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Milyonlarca emeklinin gözü kabine toplantısında çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekliye ek zam ve 2024 en düşük emekli maaşı için çalışmalar yapılıyor. İşte emekli zammında son durum:

Milyonlarca emeklinin dikkatle takip ettiği gelişmeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek olan kabine toplantısı, emeklilere ek zam ve 2024 en düşük emekli maaşı konularında önemli kararların alınacağı bir platforma dönüşüyor. Ocak-Haziran dönemi için SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 seviyesinde gerçekleşirken, memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranı yüzde 49,25 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele adımlarını sürdürmek ve emeklilere yönelik iyileştirmeleri hayata geçirmek amacıyla alternatif planlar üzerinde duruyor. Şu anki tahminlere göre, en düşük emekli aylığı 10 bin TL'nin üzerine çıkarılabilir.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zammın bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Seçenekler arasında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilmesi bulunsa da, kesin karar henüz alınmamış durumda.

Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Bu değişikliğin 16 Ocak'tan sonra TBMM'ye sevk edilmesi planlanıyor. Zam oranının ocak ayı içinde netleşmesi halinde, emekli aylıklarındaki farkın sonradan hesaplamalara aktarılacağı belirtiliyor.

GÖZLER İLK KABİNE TOPLANTISINDA

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ilk kabine toplantısında. Peki, emekli zammı için süreç nasıl işleyecek? İşte yanıtı:

En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecek

Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam değerlendirilecek

Maaş artışları için düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak

Ardından son karar Kabine toplantısında verilecek.