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Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi tarafından il ve ilçe Belediye Başkan adaylarının açıklanması ile birlikte MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve parti yönetimi, Sorgun, Yerköy ve Şefaatli ilçelerini ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkan adayları ve parti yönetimi ile bir araya gelen Başkan Irgatoğlu, 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimler hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi.

‘ÜLKÜDAŞLARIMIZ İLE BİR ARAYA GELDİK”

MHP Genel Merkezi tarafından Sorgun Belediye Başkanı adayı olarak mevcut başkan Mustafa Erkut Ekinci açıklandı.

Adayların açıklanması üzerine MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, parti binasında adaylığı açıklanan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve Sorgun ilçe teşkilatı ile bir araya geldi.

Irgatoğlu, “Genel Merkezimiz tarafından adaylığı açıklanan Sorgun Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci ve Sorgun ilçe teşkilatımızı parti binamızda ziyaret ederek ülküdaşlarımızla bir araya geldik. Sorgun ilçemizde önemli hizmetlere imza atan belediye başkanımıza ve tüm parti yöneticilerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

“HER DAİM YANLARINDAYIZ”

Yerköy Belediye Başkanı adayı Oğuzhan Oğuz’u ziyaret eden Irgatoğlu, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından adaylığı açıklanan Yerköy Belediye Başkan adayımız Oğuzhan Oğuz ve Yerköy ilçe teşkilatımızı parti binamızda ziyaret ederek ülküdaşlarımızla bir araya deldik. Yerköy Belediye Başkan adayımız Oğuzhan Oğuz ve teşkilatımızın her daim yanlarındayız. İnandık başaracağız” şeklinde konuştu.

“İSTİŞARE GERÇEKLEŞTİRDİK”

MHP Genel Merkezi tarafından Şefaatli Belediye Başkanı adayı olarak mevcut başkan Müjdat Karaca açıklandı.

Şefaatli ilçesini ziyaret eden Irgatoğlu parti binasında Belediye Başkan adayı Müjdat Karaca, İlçe Başkanı Yüksel Çelebi, Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı Celal Yalçın, Ülkü Ocakları Şefaatli İlçe Başkanı İsmail Durukan ve parti yönetimi ile bir araya geldi.

Yerel seçimlere yönelik istişare gerçekleştirdiklerini belirten Irgatoğlu, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından adaylığı açıklanan Şefaatli Belediye Başkanımız Müjdat Karaca ve Şefaatli ilçe teşkilatımızı parti binamızda ziyaret ederek ülküdaşlarımızla bir araya geldik. Şefaatli ilçemizde önemli hizmetlere imza atan belediye başkanımıza ve tüm parti yöneticilerimize kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.