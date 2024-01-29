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Sorgun ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, gece başlayan kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görüldüğünü belirtti.

Kayhan, 2 köy ile ulaşım sağlanamadığını belirterek, "Karalık ve Günyazı köylerimizle kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerimiz yol açma çalışmasına başladı. Kısa sürede yollar tekrar ulaşıma açılacak" dedi.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirten Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, “Yol açma çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz genelinde kar ve buzlanma ile mücadele kapsamında yolların açık tutulması, yollarda karın birikmesini önlemek, biriken karı yoldan uzaklaştırmak ve buz tutan kesimlerde kaymayı önlemek amacıyla ekiplerimiz tarafından yol açma çalışmaları aralıksız devam etmektedir” şeklinde konuştu.