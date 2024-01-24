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İl Özel İdaresi tarafından Çekerek ilçesine 80 milyon 504 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri Çekerek ilçesine yapılan yatırımlarla alakalı şu bilgileri aktardı: “Arpaç- Ekizce grup yolunda 1,4 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. Çeltek köyünde 3 kilometre 2. kat asfalt ve 80 kilometre yama çalışması gerçekleştirildi. Kalederesi köyünde reglaj ve stabilize çalışmaları kapsamında 1 adet köprü menfez, 35 kilometre malzemeli bakım ve 250 kilometre greyderli bakım yapıldı. Alıçlı köyünde 12,626 metrekare kilitli parke çalışması yapıldı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 41 adet köyde 549 kilometre çalışma gerçekleştirildi. İçme suyu tesisi yapım bakım ve onarım işlerinde 5 adet içme suyu tesisi, 2 adet güneş enerjili sistem hayata geçirildi. Milli Eğitim hizmetleri kapsamında 2 adet ilkokul binası yapıldı. Sağlık hizmetlerinde ise ilçeye 1 adet ASM, TSM ve 112 acil merkezi yapıldı. Kırsal altyapı çalışmalarına 12 milyon 944 bin lira, proje ve üstyapı çalışmalarına 67 milyon 560 bin lira toplamda ise 80 milyon 504 bin lira yatırım gerçekleştirildi.”

Yetkililer son olarak yaptığı açıklamada, “2023 yılında Çayıralan ilçemize, İl Özel İdaremiz üzerinden gerçekleştirilen 9 milyon 310 bin liralık yatırımlar Yozgat'ımıza, Çayıralan ilçemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı ve üyelerimize, Yozgat İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.