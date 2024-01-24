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Dönerci esnafı tavuk döner fiyatlarını 75 liradan 85 liraya, et döner fiyatlarını ise 90 liradan 125 liraya çıkardı. Bazı esnaf, döner fiyatlarında zamma giderken diğer esnafın ise zam yapmaması vatandaşları şüpheye düşürdü.

“ZAMLAR NEYE GÖRE YAPILIYOR?”

Yozgat’ta vatandaşlara hizmet eden dönerci esnafından bazıları fiyatlarda zamma gitti. Yapılan zammın bazı esnafta yapılırken diğerlerinde uygulanmaması ve döner fiyatlarındaki afaki fark vatandaşların rahatsız hissetmesine neden oldu.

Vatandaşlar, “Bu zamlar neye göre yapılıyor. Bu kadar fark olması normal mi? Bu fiyatların arasında bir denge olması gerekmiyor mu? Yetkililer konuyla ilgilenmeli” diyerek sitemlerini dile getirdi.

Zam uygulayan esnafta döner fiyatları: Tavuk döner 85, et döner 125.

Zam uygulamayan esnafta döner fiyatları: Tavuk döner 70, et döner 90.

ASGARİ ÜCRET ÖNCESİ VE SONRASI ZAM!

“Yozgat’ın gündemi zam: Vatandaşlar isyan etti!” başlıklı haberimizle döner fiyatlarına yapılan zammı ve vatandaşın bu durumdan rahatsızlık duyduğunu gündeme getirmiştik. Haberimizde dile getirdiğimiz gibi esnaf, önceki zammı tavuk ve lavaşa zam geldiğini söyleyerek yapmıştı. Şimdiki zamla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan esnaf, döner fiyatlarına asgari ücret açıklanmadan önce bir zam, açıklandıktan sonra ise bir zam daha uyguladı. Bu durum vatandaşları oldukça rahatsız etti.