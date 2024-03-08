Aracına bunu yaptırmayan yandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şimdilik 1 milyon araca ceza kesildiğini açıkladı.

Aracını Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EGEDES) tabi tutmayanlar cezadan kaçamayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şu ana kadar 1 milyon araca ceza kesildiğini açıkladı.

Hava kirliliğini azaltmak amacıyla tüm illerde hayata geçirilen EGEDES, trafiğe çıkan araçların egzoz muayenelerini denetlemek için kullanılıyor.

Egzoz muayenesi yapmayan araçlar, Bakanlık tarafından uygulanan EGEDES sistemi sayesinde tespit edilerek idari yaptırıma maruz bırakılıyor.

Bakan Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz. EGEDES ile trafik kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyonu ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Evlatlarımızın emaneti ortak evimiz dünyamızı daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Egzoz emisyonu ölçümü yaptırmamanın cezası 2024 yılında 9 bin 943 TL olarak belirlendi. Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, EGEDES projesinin denetim etkinliğini artırmak ve ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Plaka tanıma cihazlarıyla trafikteki araçların plakalarını okuyan sistem, egzoz emisyonu ölçümü bulunmayan araçlara idari yaptırım uyguluyor.

Ege, "2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamanın idari para cezası 9 bin 943 TL. Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü yapılmadan trafiğe çıktığını tespit ettik" dedi.

Vatandaşlara egzoz muayenesi konusunda uyarılarda bulunan Ege, "Araç sahiplerinden insan sağlığını düşünerek egzoz emisyon ölçümleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamak için ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini de tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu."