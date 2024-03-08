Meclis'in nisan ayı oturumlarıyla birlikte emeklilere yönelik desteklerin önceliklendirilmesi bekleniyor. Bu destekler arasında kira, enerji, tatil ve finansal yardımlar öne çıkıyor.

Meclis'in yerel seçimler sonrası tekrar toplanmasıyla birlikte, emeklilere yönelik desteklerin ele alınacağı belirtiliyor. 2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi, normal işleyişine devam edecek.

Ahaber'in haberine göre, emekliler için planlanan desteklerde 7 başlık öne çıkıyor:

Belediye Hizmetlerinde İndirim: Emekliler için yerel yönetimlerle protokoller yapılarak, su faturalarında indirim, ücretsiz toplu taşıma ve belediye tesislerinde ayrıcalıklar sağlanacak.

Enerji Desteği: Emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim sağlanması üzerinde çalışılıyor.

Ulaşım Desteği: Toplu taşıma dışındaki ulaşım araçları için de destekler sunulacak. Emeklilere uçak ve tren biletlerinde ayrıcalıklar tanınacak.

Kira Yardımı: Büyükşehirler başta olmak üzere, düşük aylıklı emeklilerden başlayarak belirli miktarlarda kira desteği sağlanacak. Bu konuda yerel yönetimler devreye girecek.

Finansal Destek: Emeklilere banka hizmetlerinde kolaylık sağlanması için bankalarla protokoller yapılacak. Kamu ve özel bankalar, ücretsiz banka hizmetleri, düşük faiz ve krediye erişim gibi konularda destek sunacak.

Tatil Destek: Kamu kurumlarının tesisleri emeklilere açılacak. Emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına sahip olacak. Ayrıca turizm şirketleriyle de özel kampanyalar düzenlenecek.

Refah Payı: Emeklilere yönelik taban maaşta seyyanen desteklerin yeniden belirlenmesi gündemde. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması bekleniyor. Ayrıca, kök maaş düzenlemesi ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklikler de ele alınacak konular arasında bulunuyor.