Yıllardır herkesin evinde bulunan ancak kimsenin farkına bile varamadığı aletlerin içinde meğer servet yatıyormuş.

Bir süre önce popüler bilim dergisi olan Popular Science Türkçe'de paylaşılan bir habere göre, uzmanlar yıllardır evlerimizde bulunan ancak genellikle fark etmediğimiz cihazlardan değerli bir kaynak elde etmenin yolunu buldu.

Elektronik atıklardan altın geri kazanımı için geliştirilen etkili bir yöntemle, her bir dolarlık harcamaya karşılık 50 dolar değerinde altın elde edilebileceği ortaya çıktı.

Bu inovatif yöntemde, bilim insanları protein süngerlerini kullanarak elektronik atıklardan değerli metal olan altını geri kazanmaya odaklandılar.

Protein süngerleri, peynir yapım sürecinin yan ürünü olarak ortaya çıkan atık malzemelerden elde edildi. Araştırmacılar, asidik koşullarda yüksek sıcaklıklarda protein süngerlerinin özelliklerini değiştirerek bir bulamaç oluşturdular ve bu bulamacı kurutarak sünger elde ettiler.

Sonrasında, süngerler asit banyosunda kullanılarak metal parçalarını çözerek altın iyonlarını çekmek için kullanıldı.

Diğer metal iyonları süngere yapışırken, altın iyonları daha verimli bir şekilde ayrıştırıldı. Elde edilen altın iyonları daha sonra sünger ısıtılarak pullara dönüştürüldü ve bu pullar eritilerek altın parçaları elde edildi.

Bu yenilikçi yöntem sayesinde, 20 bilgisayar anakartından yaklaşık 450 miligram altın parçası elde etmek mümkün hale geldi.

Çalışmada, enerji maliyetleri ve kaynak malzemesi tedarik maliyetlerinin, geri kazanılabilecek altının değerinden 50 kat daha düşük olduğu tespit edildi. Bu yöntem, sürdürülebilir kaynakları kullanarak altın elde etme konusunda gıda endüstrisi yan ürünlerini içeriyor, bu da çevre dostu bir yaklaşımı temsil ediyor.

Araştırmacılar, bu yöntemin elektronik atıklardan altın geri kazanımı için umut verici olduğunu ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olduğunu vurguladılar.