Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 08 Mart 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.9506 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.9475 liradan, satış fiyatı ise 31.9537 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.0171 TL'den yapan euro şu anda 35.0032 TL alış ve 35.0311 TL satış fiyatına sahip.