Tahmini Okuma Süresi: dakika

Firma yetkilisi Yüksel Çağrı Gürses, Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret ederek kuracakları fabrika hakkında bilgi verdi.

Yozgat’a yapacakları yatırım ve sağlayacakları istihdamdan dolayı Gürses’e teşekkür eden Vali Özkan, Bozok OSB’de yer tahsislerinin devam ettiğini belirterek, yatırım yapmak isteyen

Firma yetkilisi Yüksel Çağrı Gürses ise fabrika hakkında şu bilgileri verdi: “2015 yılından itibaren güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren firmamız, sahip olduğu bilgi birikimini, uzman iş gücüyle birleştirerek Türkiye’de güneş enerjisi santrali yatırımı konusunda birçok projeyi gerçekleştirmiştir. Proje çizimi, proje geliştirme ve proje uygulama konularında sektörün önde gelen firmalarından olan Zena Enerji, Türkiye'de ki ilk en büyük Endüstriyel Çatı Güneş Elektrik Santralini ve Türkiye'nin ilk ve tek kurulum için tüm özellikleri yansıtan Test Güneş Elektrik Santralini kurmuştur."

Gürses, "Dünyaca ünlü firmaların projelerini tamamlayan firmamız, her bir projede farklı bir deneyim sürecinden geçmiş, edindiği profesyonellik ve disiplini çalışma prensipleri haline getirmiştir. Bununla birlikte müşteri bağlılığına verdiği değerle alınan işleri zamanında tamamlayarak güven ve dürüstlük ilkelerine sahip çıkmış ve aynı ilkelerle yoluna devam eden bir şirket olmuştur. Türkiye'de güneş enerjisi santralleri kurulması ile ilgili olarak ilk projeleri gerçekleştiren Zena Enerji’nin bünyesinde sektörün en tecrübeli mühendis ve teknikerleri görev almaktadır. Zena Enerji olarak edindiğimiz tecrübelere, birlikte çalıştığımız uzman iş gücüne ve sektördeki saygın bilinirliğimize dayanarak ülkemiz ve dünyamız adına daha yeşil bir gelecek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.”