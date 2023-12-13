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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar gazetemizi ziyaret etti.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alparslan Akyüz ve Genel yayın yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile sohbet eden Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“TIP EĞİTİM MERKEZİ AÇILACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile yaklaşık 5 ay önce Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Evren Yaşar, Orta Anadolu’nun en iyi Tıp Eğitim Merkezi’nin Yozgat’a açılacağını duyurarak, “Tıp Eğitimi Merkezinin ödeneğini temin ettim. Burası maketlerle, simülasyon sistemlerin bulunduğu, sanal gerçeklik gözlüklerle sağlık bilimleri eğitimlerinde dünyada ne yapılıyorsa onun yapıldığı bir merkez olacak. Şu an tüm Türkiye’de 9 tane, bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetlerinde 5 tanesi kamuda, geri kalanı da özel sektörde. İnşallah 10’uncusu da biz olacağız. Haftaya bu işle ilgili de girişimlere başlayacağız. Buradaki amacım doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın kente olan ilgisini artırmak ve mezun olan öğrencilerimin burada kalmasını sağlamak” dedi.

“ÖZ KAYNAKLARIMIZI KULLANIYORUZ”

Üniversitenin kendi öz kaynaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü de anlatan Rektör Yaşar, “Diş Hekimliği Fakültemiz için alınan malzemeleri tamamladım, son rötuşları yapılıyor. Fizik Tedavi Merkezinin de cihazlarını aldım. Orayı da hemen aktif hale getireceğim. Bozok Evi’nin iç dizaynı bitmek üzere, oranın malzemelerini de kendi öz kaynaklarımızla döner sermaye ile Yozgat Meslek Yüksek Okulumuza yaptırdım” şeklinde konuştu.

“YOZGAT İÇİN HAYATİ BİR PROTOKOL”

Yozgat Şehir Hastanesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında iş birliği protokolü için girişimlere başladığını da belirten Rektör Yaşar, protokolün Yozgat ve vatandaşlar için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

“9 OCAK’TA GÖLETİN İHALESİ YAPILACAK”

Bozok Üniversitesi kampüs alanına yıllardır yapılması planlanan ve yılan hikayesine dönen gölet projesini de 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Yaşar, 9 Ocak 2024 tarihinde gölet ihalesinin yapılacağını duyurdu. Gölet projesinin DSİ kanalıyla gerçekleştirileceğini belirten Rektör Yaşar, kampüs alanının yeşillendirilmesi, sulama ve uzun yıllar su ihtiyacını karşılamak amacıyla projenin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

“KAMPÜSTE MASTER PLANI OLUŞTURDUK”

Kampüs alanında öğrencilerin kullandığı sosyal alanları tekrardan düzenleyeceklerini de söyleyen Rektör Yaşar, “Kampüsümüzün bir master planı yoktu, biz bunu oluşturduk. Artık kampüs alanına ne yapılacaksa planlı, programlı bir şekilde olacak. Kampüs alanının görselini değiştireceğiz. Üniversite yoluna Yozgat’ın kültürünü yansıtan objelerin yer alacağı Minia Yozgat ya da Bozok isminde bir çalışmamız olacak. Yozgatlıların üniversitemizi sahiplenmesi açısından bir kampüs alanı yapacağız” ifadelerine yer verdi.