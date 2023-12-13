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Kamuoyu, asgari ücretteki muhtemel zammı heyecanla beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planladığı "şok hamle" ile rakamın 15-16 bin TL arasında olabileceği konuşuluyor. Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre, Kasım ayının sonuna gelindiğinde 2024 asgari ücreti için beklenen toplu zammın ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir kararı yatıyor.

İsmail Saymaz'a göre, asgari ücret zammıyla ilgili genel beklentinin üzerinde bir adım atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamı 15-16 bin TL arasına çekebilir. 2024 asgari ücret zammıyla ilgili heyecan dorukta. Milyonlarca çalışan, yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanarak bu konuda karar alması bekleniyor.

Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı göz önüne alındığında, asgari ücretin 2022 ve 2023 yıllarında 6 aylık dönemlerle zamlanması yapılmıştı. Ancak 2024 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, asgari ücret için tek bir rakam belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ilkesi bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah" dedi.

Asgari ücret zammıyla ilgili kamuoyunda yüzde 45-50 civarında bir zam beklentisi oluşurken, en çok konuşulan rakam 17 bin TL oldu. Ancak gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'deki açıklamasında beklenen zam oranının sürpriz bir şekilde 15 bin 900 TL ile 17 bin 500 TL arasında olabileceğini belirtti.

Saymaz, yerel seçimlere dikkat çekerek, "Ben asgari ücretin 15 bin 900 TL ile 17 bin 500 TL arasında bir yerde olacağını düşünüyorum. Ama eğer enflasyon yüzde 70'leri döverse, Cumhurbaşkanı yerel seçimi göz önünde bulundurarak 'Ben asgari ücretliyi de ortada bırakmıyorum' diyerek şok bir hamleyle bence 18 bin TL'ye kadar çıkartabilir" dedi.

Saymaz'a göre, bu zammın 'yerel seçim promosyonu' olarak gerçekleştirilebileceğini söyleyerek, "Hatta tek zam olacağı için 20 bini de görebiliriz" dedi. Daha önce memurlara ve asgari ücretlilere beklentilerin üzerinde zam yapıldığını hatırlatan Saymaz, kamuoyunun 15-16 bin TL'yi satın aldığını ve Cumhurbaşkanının bunu 18-20 bin TL bandına kadar yükseltebileceğini ifade etti.