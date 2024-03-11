Yozgat’ta da öğrencilerin de katılım gösterdiği 81 ilde 139 Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde 2. dönem eğitimi için online sınavlar başladı. Deneyap, Türkiye'de teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak üzere 2017 yılında hayata geçirilen bir eğitim girişimidir.

Yozgat Valiliği gençleri Deneyap Teknoloji Atölyesi hakkında bilgilendirdi. Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada; “Deneyap Atölyesi 2. Dönem Eğitimi için online sınavlarımız başladı! Sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Başvuru son tarihi: 24 Mart 2024. Katılım gösteren herkese şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın, geleceğin teknoloji liderleri arasında yer almak için başvurularınızı bekliyoruz! Başvurunu yap, "Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye Hedefinde" geleceğin teknoloji yıldızı sen ol” denildi.

“TEKNOLOJİ YILDIZI SEN OL”

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, 2018 yılında başlatılan “Deneyap Türkiye” projesi ile birlikte tüm Türkiye’ye yayılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığının “İlk 100 Günlük İcraat Programı” çerçevesinde, 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir iş birliği tesis edilmiştir. Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye hayata geçirilmiştir.

Deneyap Türkiye’nin temel amacı, ülkenin kalkınması için olmazsa olmaz olarak görülen milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturarak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmektir.



Projeye dahil olmak isteyen 4’üncü sınıf, 5’inci sınıf, 8’inci sınıf, 9’uncu sınıf ve lise hazırlık sınıfı kademesindeki öğrenciler, web sitesi üzerinden duyurulan başvuru süresinde online başvurularını tamamlar. Başvuran adaylar matematik, fen, algoritma ve genel kültür alanlarından oluşan toplam 40 soruluk e-sınav, çevrim içi eğitim ve görev tamamlama, uygulama sınavı olmak üzere üç aşamadan oluşan seçme sürecinden geçerler. Belirlenen kontenjan dahilinde süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde 36 aylık bir eğitim programına dahil olurlar. Geleceğin Teknoloji Yıldızları’nı yetiştiren eğitmen kadrosu, üniversitelerin alanla ilişkili bölümlerinde okuyan lisans ya da lisansüstü üniversite öğrencileri, mezunları, öğretmenler ve sektörde çalışan alan uzmanlarından oluşmaktadır.

Tüm eğitmenler, atölyelerde eğitmenlik yapabilmek için düzenlenen Eğitmen Eğitimi’ne katılırlar. Eğitimlerin uygulama ağırlıklı olmasından ötürü her derslikte bir mühendis ve bir öğretmen olmak üzere iki eğitmen vardır. Ayrıca dersliklerde, eğitimlerin verimli bir şekilde işlendiğini takip edebilmek amacıyla, haftalık olarak eğitmenleri ve öğrencileri gözlemleyen bir psikoloji stajyeri bulunmaktadır.

T3 VAKFI NEDİR?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirme süreçlerine katılımlarını sağlamayı, milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, Ar-Ge, proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek amacıyla kurulmuştur. Vakıf, yetenekli gençleri tespit etmek, eğitmek, teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak ve bilimsel çalışmalara destek olmak için çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakıf, Türkiye'nin daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alması için milli ve yerli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan bir grup genç girişimci ve genç profesyonel tarafından kurulmuştur. Vakıf, yürüttüğü proje ve çalışmalarla Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bir toplum ve ülkenin teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunu, yetişmiş insan kapasitesi oluşturmaktadır. Türkiye Teknoloji Takımı bu inançla yola çıkarak, Türkiye'nin bu alanda yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Vakıf, bu hedef doğrultusunda iki ana alanda projeler yürütmektedir. Potansiyel sahibi ortaokul, lise ve üniversite gençlerine yönelik teknik eğitimler ve atölye çalışmaları ile proje yarışmaları ve sorun çözme etkinliklerine yönelik takımların kurulması ve desteklenmesi vakfın ana faaliyet alanını oluşturmaktadır. Diğer faaliyet alanını ise, Türkiye'ye katma değer sağlayacak teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde lojistik, teknik ve danışmanlık destekleri, girişim sermayeleri ve melek yatırım ağları yoluyla sermaye destekleri sağlanması oluşturmaktadır.