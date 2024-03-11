Yozgat'ta eğitim başta olmak üzere çok sayıda hayır hizmetinde bulunan İş İnsanı Bilal Şahin, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne prostat ve taş kırma ameliyatlarında kullanılan son teknoloji lazer cihazı bağışladı.

Prostat ve böbrek taşı cerrahisinde konforlu tedavi imkânı sağlayan lazer cihazı, ilk kez Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan lazer tekniklerine göre çok daha fazla avantaja ve konfora sahip olan lazer cihazı ile ameliyat sırasında daha fazla prostat dokusu çıkarılması, daha az kanama, daha kısa süre hastanede yatış, ameliyat sonrasında sondanın daha erken çekilmesi ve günlük hayata daha hızlı dönülmesi gibi avantajları bulunuyor. Thulium fiber lazer cihazı, prostat cerrahisi dışında, mesane ve üst üriner sistem tümörlerinin endoskopik rezeksiyonunda ve böbrek taşlarının endoskopik tedavisinde kullanılacak.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine hayırsever iş insanı Bilal Şahin tarafından bağışlanan lazer cihazı, Yozgat Kraft Torba Anonim Şirketi Genel Müdürü Bilal Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Levent Albayrak’ın katılımı ile teslim alındı.

Her fırsatta Yozgat’ın lokomotifi Yozgat Bozok Üniversite'nin ve öğrencilerinin yanında olduğunu belirten hayırsever iş adamı Bilal Şahin, “Yozgat Bozok Üniversitemize hizmet, halka hizmet demektir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da imkanlarım ölçüsünde Üniversitemize katkı sağlamaya devam edeceğim. Üniversite Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde eksiliği hissedilen son teknoloji lazer cihazının alımını yaparak hastanemize bağışladım. Prostat ve böbrek taşı ile ilgili rahatsızlığı olan hemşehrilerim artık kendi memleketinde tedavi olabilecek. İlimize ve Üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Evren Yaşar, dünyada lazer teknolojisi sistemlerinden bir tanesinin Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kazandırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Modern tıbbın bütün imkânları kullanılarak bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar açıklamasının devamında, “Göreve geldiğimiz günden bu güne Tıp Fakültemiz ve hastanemiz özelinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bir taraftan Öğretim Üyesi atamaları ile eksik branşlardaki kadrolarımızı tamamlarken, diğer taraftan da tıbbı cihazların bakımı ve alımı ile ilgili de eksiklileri tamamlanın gayreti içerisinde olduk. Bugün de birçok sağlık merkezinde bulunmayan son teknoloji lazer cihazı hastanemize kazandırılmış oldu. Günümüzde artık ürolojinin birçok ameliyatı lazer teknolojisi aracılığı ile yapılıyor. Lazer teknolojisinin geldiği son noktanın Yozgat’ımıza ve Üniversitemize kazandırılması çok önemliydi. Prostatla ilgili sorun ve komplikasyonların az olduğu ve daha az ağrı ile tedavinin sonuçlandığı bu teknoloji hastanemizde kullanılmaya başlandı. Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı ekibinin yapacağı cerrahi operasyonlarında hizmet vermeye başladı. Özellikle yaşlı nüfusumuz için önemli olan ürolojik problemler, prostat ve böbrek taşı problemleri hayırsever iş insanı Bilal Şahin tarafından alınan ve hastanemize bağışlanan lazer cihazı ile tedavi süreçleri ağrısız ve acısız bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu vesile ile hayırsever iş insanı Bilal Şahin’e minnettarız. Hastalarımız ve Üniversitemiz adına çok teşekkür ederim” dedi.