Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel ve MHP Yozgat İl Başkanlığı, bugün gerçekleştirilecek olan özel bir konser etkinliğiyle kadınları buluşturacak.

Saat 19:00'da başlayacak olan etkinlikte, ünlü sanatçı Havva Öğüt sahne alacak.

Yimpaş Alışveriş Merkezi Düğün Salonu'nda düzenlenecek olan konser, kadınlara özel olarak tasarlandı.

Yozgat'a gelecek olan Havva Öğüt, "5 Mart günü Yimpaş AVM Düğün Salonu'nda sizlerle buluşacak olan ücretsiz konserimizde yer alacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili Ömer Açıkel, bu özel etkinlikte senin için buradayız. Konserimize herkesi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.