Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 4 gündem maddeleri karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu Başkanı Abdulbaki Karataş, Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğünün Jeotermal Domates Serası ve Tıbbi Nane Üretimi Uygulamalı Eğitim Tesisi Projesi yapılması için hazırlanan raporu okudu.

Karataş rapor üzerine yaptı açıklamada, “Yerköy 100. Yıl Mahallesi 384 ada, 46-3-5 ve 44 parseller olmak üzere toplam da 1 milyon 159 bin 52 dekarlık kısmında Yozgat Valiliği Başkanlığında, Yozgat İl Özel İdaresi, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası, Yerköy Ticaret Borsası ve Yerköy Belediyesinin iştirakiyle ‘Yerköy Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’ kurulması yönünde çalışmalar yapıldığından, hazırlanacak proje kapsamında tohum, fide, yaş sebze ve meyve üretimi yapan sera işletmelerinin ve bu işletmelerden elde edilen ürünlerin işlendiği tesislerin bir arada olduğu entegre modem tarım faaliyetlerin yürütülmesi için mevcut kalan sıcak suyun yine hazırlanacak etüt ve projelere göre tamamının Yerköy Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulacak tesislerde kullanılmak üzere idarece yapılmakta olan dağıtım deposundan (otomasyon sisteminden) YK2, YK3 ve YK4 kuyularında bulunan sıcak suyun bu doğrultuda kullandırılmasına ve tahsis edilmesine, Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğünün Jeotermal Domates Serası ve Tıbbi Nane Üretimi Uygulamalı Eğitim Tesisi için hazırlanacak Projesi ile Yerköy Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulacak tesislere sıcak su tahsislerinin Bozok Jeotermal ve Yatırım Anonim Şirketi tarafından hazırlanacak sözleşme şartları çerçevesinde on (10) yıl süreyle tahsis edilmesine, tahsisi yapılan projeler için bir (1) yıl içerisinde tüzel kişilerin belirttikleri tesislerin yapımına başlanılması ve iki (2) yıl içerisinde faaliyete geçirilmesine, yapılması planlanan tesislerin faaliyete geçirilmediği takdirde tahsis edilen sıcak su tahsislerinin iptal edilmesine ve bu hususlarda sözleşme düzenlenmesine, II Özel İdaresinin sahibi olduğu BOZJET Anonim Şirketine verilen yetki çerçevesinde Bozjet A.Şti. ile ilgili tüzel kişiler arasında sözleşme düzenlenmesi ve ilçede istihdamın sağlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde Yozgat İl Genel Meclisi İl Özel İdaresi Komisyon Başkanı Adnan Kılıçaslan, Şefaatli ilçesinde bulunan bakım evi ve araçların genel durumları hakkında bilgi verdi.

Kılıçaslan, “Şefaatli İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şefaatli Hükümet Konağı 3. katında kadrolu elemanı bulunmamakta olup Bozok jeotermal A.Ş. bünyesinde müdürlüğe görevlendirilen 3 işçi ve 5 adet şoför ve 6 adet operatör ile faaliyet göstermektedir. Şefaatli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Şefaatli Hükümet Konağı 3.katında Bir Müdür vekili ve birlik bünyesindeki 1 adet geçici personel ile faaliyet göstermektedir. İlçe Özel İdare bünyesindeki araç parkında 3 adet kamyon, 1 adet greyder, 1 adet dozer, 1 yükleyici kepçe, 2 adet JCP kepçe, 2 adet pikap, 1 adet Ford minibüs, 1 adet silindir, 1 adet asfalt disbiratörü ve 1 adet çöp kamyonu ile ilçede hizmet verildiğini belirten Kılıçaslan, “1998 model BMC kamyon ve 2015 model Ford marka çöp kamyonu iki kişilik kabinli olup, çöp toplamada sıkıntı yaşandığından 3 kişilik kabinli araçla değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu, elde bulunan mevcut araçlarla 41 köye hizmet edildiği bakımevinde bulunan araçların ekonomik ömürlerinin daha uzun olmasını sağlamak için acil olarak yarı açık ya da kapalı olarak araç garajların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir” diye konuştu.

Yapılan görüşmeler sonrasında okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Yozgat İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Mustafa Gezer, Sorgun ilçesinde bulunan sağlık evleri ve aile sağlık merkezlerinin genel durumları hakkında hazırlanan raporu okudu.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Mustafa Gezer, Sorgun ilçesinde 25 Aile Hekimliği, 16 sağlık evinin olduğunu belirterek, “İlimiz Sorgun ilçesi ilçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 7 ilçe merkezinde ve 4 tane kasabalarda olmak üzere toplam 11 Aile Sağlığı Merkezinin bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde toplam 25 Aile Hekimliği Birimi ve 8 tanesi kasabalarda 8 tanesi de köylerde olmak üzere toplam 16 sağlık evinin bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezi olan yerde 11 kişi ilçe merkezinde, 7 adet Araplı, Çiğdemli, Doğankent ve Eymir Kasabalarındadır. Aile Sağlığı merkezlerinde toplam 24 Aile Hekimi ve 23 adette Aile Sağlığı çalışanı görev yapmaktadır. Aile Sağlığı Merkezi personel dağılımı ise 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 Aile Hekimi, Aile Sağlığı çalışanı (3 ebe, 3 hemşire) 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi 3 Aile Hekimi, sağlık çalışanı (3 hemşire), Şehit Ömer Halisdemir 3 Nolu Aile 4 Aile Hekimi, 4 Sağlık çalışanı (1) Sağlığı Merkezi ebe,3 hemşire) Şehit Mustafa Erciyas Aile Sağlığı Merkezinde 2 Aile Hekimi, 3 sağlık çalışanı (1 ebe, 2 hemşire) 4 nolu Aile Sağlığı merkezinde 3 Aile Hekimi, 3 Sağlık çalışanı (2 hemşire, 1 ebe), 5 nolu Aile Sağlığı Merkezinde 1 Aile Hekimi, 1 Sağlık çalışanı (1 hemşire), 6 nolu Aile Sağlığı Merkezinde 1 Aile Hekimi Eymir Aile Sağlığı Merkezinde 1 Aile Hekimi, 1 Sağlık çalışanı (1 ATT), Araplı Aile Sağlığı Merkezinde 1 Aile Hekimi, 1 Sağlık çalışanı (1 ATT), Çiğdemli Aile Sağlığı Merkezinde 1 Aile Hekimi, Doğankent Aile Sağlığı Merkezinde 1 Aile Hekimi, 1 Sağlık çalışanı (1 ATT) vardır. Bahadın Kasabası, Gülşehri Kasabası (Faraşlı mahallesi) Gülşehri Kasabası (Hoşumlu mahallesi), Gülşehri Kasabası (Çötelli mahallesi), Gülşehri Kasabası (Keser mahallesi) Yeniyer Kasabası (Ahmetfakılı mahallesi) Yeniyer Kasabası (Karakız mahallesi) Araplı Kasabası (Yaycılar mahallesi) ile Aşağıcumafakılı, Belencumafakılı, Erkekli, Karaveli, Gedikhasanlı, Günyazı, Karalık ve Külhüyük köylerinde On altı (16) adet sağlık evinin bulunmaktadır. Mevcut sağlık evlerinden Bahadın, Faraşlı, Gülşehri, Çötelli, Ahmetfakılı, Karakız, Yaycılar, Belencumafakılı, Gedikhasanlı, Karalık ve Külhüyük Sağlık evlerinde birer sağlık personelinin bulunduğu, sorgun ilçesinde bulunan sağlık evi ve sağlık ocaklarını genel durumlarının iyi olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir” dedi.

Okunan rapor meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde Yozgat İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu Başkanı Şuayip Yılmaz, Çekerek’e bağlı köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden yolların son durumu hakkında bilgi verdi.

Yılmaz rapor üzerine yaptığı açıklamada, “İl Özel İdaresi 2023 mali yılı yatırım programı kapsamında İlimiz Çekerek ilçesine bağlı Ekizce grup yoluna 1,5 km BSK sıcak asfalt kaplama yapılmıştır. Ekizce köyü grup yoluna 2. kat asfalt kaplama yapıldığı yapımının tamamlanarak köy halkının hizmetine sunulmuştur. 2023 yılında ilçeye bağlı kırk bir adet köy yollarında bin 500 ton asfalt yama malzemesinin kullanıldığı, yine ilçeye bağlı stabilize olan köy köy yollarında kumlama yapıldığı, gerek duyulan yerlerde Greyderli bakım ve onarım çalışmasının yapıldığı, kış aylarında yağmur ve kar sularının oluşmasından dolayı bozulan yerlerin yapılması ve kapanan köy yollarının açılmasına devam edildiği gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” diye konuştu.