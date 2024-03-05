Gram altının Cuma günü 2100 lira seviyesini aşarak rekor kırması, pazartesi günü de benzer bir yükselişle dikkatleri üzerine çekti. Altın piyasasındaki bu sert yükselişin arkasındaki asıl etkenler ABD'deki gelişmelerle doğrudan ilişkilendiriliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürebileceği beklentileri, altın piyasasında ciddi bir etki yaratıyor. Son günlerde Fed'in faiz indirimi sinyallerinin güçlenmesi, ons altın fiyatlarında önemli bir artışa neden oldu. Dün akşam saatlerinde ons altın fiyatı 2119 dolara kadar yükselerek son birkaç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki rekor, 4 Aralık'ta 2148 dolar seviyesindeydi.

Bu küresel hareketlenme, yerel piyasalarda da gram altının son iki günde rekorlar kırmasına yol açtı. Cuma günü 2105 lira seviyesine kadar yükselen gram altın, yeni haftanın ilk gününde bir kez daha rekor kırmış durumda.

Gram altındaki bu rekor seviyelere ulaşma eğiliminin temel nedenleri arasında, ons altındaki ani hareketler ve dolar/TL kuru üzerindeki yükseliş öne çıkıyor. Bu faktörler, gram altın fiyatlarında yaşanan rekor seviyelerin arkasındaki ana etkenler olarak görülüyor.

Analizlere göre, gram altın için önümüzdeki dönemdeki tahminler, dolar kurundaki istikrarlı yükselişin devam etmesi ve ons altındaki fiyat hareketlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini işaret ediyor. Gram altının kısa vadeli trendini belirleyen 8 haftalık ortalama, hâlihazırda 2011 seviyesinde bulunuyor ve bu seviyenin altında kapanmadığı sürece mevcut trendin devamı bekleniyor.