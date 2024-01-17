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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere hediye edilen "Öğretmen Önlükleri" dağıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Ağustos 2023 tarihli 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin genelgesiyle öğretmenlere, bakanlıkça önlük hediye edilmesi ve önlüklerin öğretmenlerce giyilmesi kararı duyurulmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerine diktirilen önlükler Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ile Şube Müdürü Hacı Mehmet Aslan'ın katılımıyla TOKİ Şehit Mehmet Koçak İlk-Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere takdim edildi.

Öğretmenlerin, meslekî temsil bakımından önlük giymeyi tercih etmelerinin teşvik edileceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak Yozgat geneli tüm okullarda önlük talep eden öğretmenlere önlüklerinin dağıtıldığını dile getirerek öğretmenlere teşekkür etti.