Sarıkaya’da, AFAD Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yıkımı gerçekleştirilen Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu enkazında önemli bir tatbikat eğitimi düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma ve Acil Durum Birimi (AKUB) ekibine yönelik olan bu tatbikatta, enkaz altında arama kurtarma operasyonlarına yönelik pratik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlandı.

Yapılan eğitimde, enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması ve acil yardım operasyonlarının nasıl yürütüleceği detaylı bir şekilde ele alındı. AKUB ekibi, bu eğitimi başarıyla tamamlayarak olası acil durumlarda etkili müdahale sağlama yetkinliğini artırdı.