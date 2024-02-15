Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ertelenen Süper Kupa maçının yeni tarih ve mekanı merak ediliyor. Süper Kupa ne zaman oynanacak ve nerede yapılacak? İşte detaylar...

Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katılmaması üzerine iptal edildi. Şimdi, bu önemli karşılaşmanın ne zaman ve nerede gerçekleşeceği sorusu gündemde.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halk TV canlı yayınında Süper Kupa maçı hakkında bilgi verdi. Koç, "Bize başlangıçta 28 Şubat tarihi verildi. Ancak daha sonra bu tarih değişti. Seçimlerin ardından kesinlikle oynanacak, Nisan ayı içinde kesinlikle oynanacak. Ancak takvim oldukça yoğun ve sıkışık. Bizler de planlama konusunda hızlı bir şekilde bilgi bekliyoruz. Buna göre hareket edeceğiz" açıklamasında bulundu.