Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yozgat genelinde yapılan çalışmalar hakkında bir açıklama yapıldı.

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Emniyet yetkilileri 1-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı.

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Emniyetten yapılan açıklamada, “İl genelinde 288 olayda 346 şüpheli şahıs yakalandı. 30 bin 493 şahıs ve 16 bin 931 araç sorgulanmış, 4 bin 248 araca cezai işlem uygulanmış, 102 araç trafikten men edildi. 579 umuma açık yer denetlendi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 43 şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından 8 şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kesici alet, 66 adet fişek ele geçirildi. Terör Suçları ile Mücadele kapsamında, FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan 1, DEAŞ Terör Örgütüne üye olma suçundan 1 şahıs olmak üzere toplamda 2 şahsa işlem yapılmış, 7 adet Dijital Materyale el konuldu. Narkotik Suçları ile Mücadele kapsamında, Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 21, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan 8 şahıs olmak üzere toplamda 29 şahsa işlem yapılmış, 8 şüpheli tutuklanmış, gerçekleştirilen operasyonlarda; 595 adet sentetik ecza maddesi, 94,11 gram esrar maddesi, 7,02 gram Metamfetamin maddesi, 5,23 gram Sentetik Kannobinoid maddesi, 4,05 gram Emdirilmiş PC uyuşturucu maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı pipe, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında; Ulusal güvenliğe yönelik suçlardan 8, 5607 SKM suçu kapsamında 5 olmak üzere toplamda 13 şahsa işlem yapılmış, yapılan aramalarda;  75 bin 500 adet kaçak Makaron, 420 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 7 adet kayıt dışı cep telefonu, 2 adet el dedektörü ele geçirildi.

Yozgat'ta çiftçiler tedirgin! Yozgat'ta çiftçiler tedirgin!

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında; bin 21 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 54 ikamet kontrol edilmiş, 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Yozgat genelinde; 2 bin 843 vatandaş, 417 öğrenci, 97 işyeri, 17 okul, 17 Muhtar ziyaret edilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Alpaslan Demir