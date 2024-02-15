Düzenlenen eğitim programında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından sunum yapıldı.
Sorgun Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı İzzet Görenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, şube müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.
Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sunumu Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenlerinden İrem Kılınçarslan, Jandarma Komutanlığı sunumunu İlçe Jandarma Komutanı İzzet Görenli, Emniyet Müdürlüğü sunumu Bekir Şahin ve İlçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü sunumunu Erkan Demir tarafından yapıldı.
Muhabir: Hakan Demirbaş