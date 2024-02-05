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Yozgat İl Özel İdaresi 2024 Şubat ayı beşinci oturum toplantısı Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapıldı.

Meclis salonunda yapılan toplantıda 2 gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

BAŞKAN YILMAZ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Gündemin birinci maddesinde, Saraykent ilçesine bağlı köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden 1 ve 2’nci kat asfalt kaplama, BSK, yama ve köy yollarında yapılan bakım ve onarımlar hakkında, Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Rapor üzerine bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz, “İl Özel İdaresi 2023 mali yılı yatırım programı kapsamında Saraykent ilçesine bağlı Parmaksız- Başpınar köyleri arasına KÖYDES projesi kapsamında ihaleli İl Özel İdaresince 1 Milyon 39 bin 821 lira bedelle 1 kilometre beton yol yapım işinin gerçekleştirildiği görülmüştür. 1 Milyon 529 bin 898 lira bedelle Benli köyüne 2,5 kilometre 1’inci kat asfalt yapımının tamamlanarak köy halkının hizmetine sunulmuştur. 2023 mali yılında ilçeye bağlı köy yollarında 224 milyon 768 bin lira bedelle 55 km asfalt yama programı kapsamında yol ağında asfalt yama tamamlanarak, vatandaşlarımızın ve köylerimizin hizmetine sunulmuştur. 2023 yılında ilçeye bağlı köy yollarında BSK kaplama işinin yapılmadığı, ilçeye bağlı stabilize olan köy köy yollarında kumlama yapıldığı, gerek duyulan yerlerde greyderli bakım ve onarım çalışmasının yapıldığı, kış aylarında olunmasından dolayı kapanan köy yollarının açılmasına devam edildiği gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

SPOR TESİSLERİ KONUŞULDU

Gündemin ikinci maddesinde, Yozgat Merkez’de bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Ekrem İlker okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı İlker yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yozgat Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde İlimiz Merkezde 1 adet sentetik yüzeyli futbol sahası, 2 Adet Spor Salonu, 1 adet çok amaçlı spor salonu, 1 adet sporcu eğitim merkezi, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu ve 1 adet gençlik merkezi bulunmaktadır. Spor tesisleri olarak, merkez dış saha 700 seyirci kapasiteli tribün ve soyunma odaları mevcut olup, ilimizde bulunan amatör futbol kulüplerinin antrenman ve lig müsabakalarının kullanımına sunulmaktadır. 2019 yılında büyük bakım onarım ihalesi yapılarak saha yenilenmiştir. İlimizde bulunan futbol kulüplerinin sayılarının fazla olması sebebiyle mevcut saha ihtiyacı karşılamayacak durumda olup, yeni bir saha yapımına ihtiyaç duyulmaktadır. Rıza Kayaalp spor salonu yapım yılı 2006 olup, 2 bin 500 kişilik seyirci kapasiteli, oyun alanı 23x44,70 ölçülerinde, 4 adet soyunma odası, 2 adet hakem odası, 1 adet toplantı salonu, 3 adet antrenman salonu ve I idari büro bulunmaktadır. Spor Salonu ulusal ve uluslararası kriterlere sahip olup, birçok branşta Lig, ana lig, okul sporları müsabakaları oynanmaktadır. Kurum antrenörleri tarafından başta basketbol, voleybol, hentbol, güreş farklı branşlarda kurslar verilmektedir. Celal atik spor salonu yapım yılı 1952 olup, 330 kişilik seyirci kapasiteli, 2 adet soyunma odası 2 adet hakem odası 2 adet antrenör odası ve 1 adet idari oda bulunmaktadır. Spor salonu ulusal kriterlere sahip olup, birçok branşta ana lig, okul sporları müsabakaları oynanmaktadır. Kurum antrenörleri tarafından başta basketbol, voleybol, hentbol, halk oyunları olmak üzere farklı branşlarda kurslar verilmektedir, ilimizden BESYO ve POMEM sınavlarına katılacak öğrencilerin antrenman yapmaları için tahsis edilmektedir. Çok amaçlı spor salonu yapım yılı 2018 yılı olup, 1 spor salonu, 4 antrenman spor salonu, 2 idari büro, 6 bayan 6 erkek sporcu soyunma odası, 2 seminer odası, 2 derslik, bay-bayan mescit, 1 kafeterya, 3 baya 3 erkek antrenör soyunma odası ve duşlar bulunmaktadır. Kurum antrenörleri tarafından başta basketbol, voleybol, Tekwando, judo, badminton olmak üzere farklı branşlarda kurslar verilmektedir. İlimizden BESYO ve POMEM sınavlarına katılacak öğrencilerin antrenman yapmaları için tahsis edilmektedir. Sporcu eğitim merkezi 1 adet müdür, 2 adet memur, 3 adet güreş antrenörü, 1 adet psikolog, 1 adet fizyoterapist ve destek personelleri ile 22 yatılı- 20 gündüzlü öğrenciye hizmet vermektedir. 11 adet yatakhane, 1 adet yemekhane, 8 adet idari oda, 1 adet derslik bulunmaktadır. Güreşçi öğrencilerin antrenman yapmaları için ayrı yerleşkede çok amaçlı spor salonu bulunmakta olup, salon içerisinde 4 adet soyunma odası, 1 adet toplantı salonu, 5 adet derslik, 2 adet idari oda bulunmaktadır. Mevcut sporcu eğitim merkezi binasının eski olması sebebiyle güreşçi öğrencilerin daha iyi şartlarda barınmalarını sağlamak için yeni bina yapılmak üzere ilimiz Merkezde arsa tahsisi yapılmış, proje çalışmaları tamamlanmış ve ihale yapılabilmesi için ödenek talebinde bulunulmuştur. Yarı olimpik yüzme havuzu yapım yılı 2015 olup, 6 Kulvarlı, 2 metre derinlik, 25x16,20 ölçülerinde 1 adet yarı olimpik büyük havuzu- (16,20x4,20) ölçülerinde adet çırpınma havuzu, 1 adet soyunma odası, 1 adet hakem odası, 2 adet antrenör odası, 2 adet sauna, 1 adet Fitnes salonu ve 1 adet 17 araçlık otopark bulunmaktadır. Halka açık seanslar ve kurum antrenörlerimizin birçok yaş grubu için düzenlemiş olduğu yüzme kursları ile ilimize hizmet vermektedir. Gençlik Merkezi yapım yılı 2017 olup, içerisinde 7 adet derslik 2 müzik odası, el becerileri, plastik sanatlar atölyesi, 2 sınıf, 3 idari büro, 1 spor salonu, 1 toplantı salonu, 1 kütüphane, 1 kafeterya, 1 dene yap atölyesi, mescit, gönüllü odası, 2 bilgisayar sınıfı, 1 has oda, 4 adet soyunma odası bulunmaktadır. Gençlik Merkezi idari personeli ve gençlik lideri personelleri ile gençlere yönelik proje, kurs ve eğitimler düzenlediği gerek yerinde yapılan incelemelerde ve gerekse ilçe spor müdürlüğünden alınan bilgilerden anlaşılmıştır.”