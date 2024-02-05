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Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, ikinci eğitim öğretim dönemine ilişkin bir açıklama yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, “2023- 2024 Eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlaması nedeni ile değerli öğretmenlerimizin, sevgili öğrencilerin ve velilerin sevincine, heyecanına yürekten katılıyor, başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmeyi diliyorum” dedi.

Şimşek yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimize mutlaka verimli ders çalışma yöntemlerini öğretiniz, onları cesaretlendiriniz. Ders dışında da onlara rehberlik yapınız. Unutmayınız ki Victor Hugo'nun dediği gibi Okul, Uygarlığın Geliştiği Yerdir. Geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Gelişen ve değişen dünya şartlarına ayak uydurabilmeniz için kendinizi geliştirmeli, büyük düşünmeli, bunun için de gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalısınız. Çocuklarınız için okullarımız ile sürekli iletişim ve işbirliği içinde olmanız çok önemlidir. Öğrenci-öğretmen-okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerimizin başarılarını artıracaktır. Kendine güvenen, üreten, vatanını milletini seven, ülkemizi uygar milletler seviyesine ulaştıran nesiller yetiştirmek, temel hedeflerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimizi sunar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 2. döneminin başarılarla geçmesini temenni ederiz” ifadelerini kullandı.